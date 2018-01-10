В Саудовской Аравии мужчину арестовали за то, что он появился на свадьбе в женской одежде

В Саудовской Аравии обвинили и арестовали представителя мужского пола только за то, что тот появился на свадьбе в женской одежде.

В одном из кафе Мекки была организована свадьба. Как сообщает один из гостей этого торжества, когда к гостям вошли молодые, то один из них был мужчиной, переодетым в женскую одежду.Со временем в полицию обратился один из гостей с этим заявлением. Полиция нашла видеоматериалы с той свадьбы и быстро нашли участников. Мужчину, который выглядел как женщина, арестовали. Пока неизвестно по какой статье будут его судить, так как в этой стране нет законов, запрещающих подобные действия.В Саудовской Аравии специфические законы. Это арабская страна, где свобода женщин и меньшинств очень ограничена. И даже если нет соответственного закона, то суд может использовать постулаты исламского права. Таких примеров уже было множество.