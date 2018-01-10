Украинка осталась без руки на заработках в Польше из-за работодателя

Девушка из Луцка осталась без руки, которую зажевало в стиральную машину на работе. Руку можно было спасти, но владелец не захотел жертвовать машиной для стирки ради здоровья своей работницы.

Инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. Украинка отправилась в Польшу, чтобы заработать деньги. По ее словам, в Украине этого сделать почти невозможно. Устроилась она в прачечную.15 декабря девушка вышла на смену. Примерно в 11 часов ей пришлось вытаскивать вещи из машинки, которая постоянно ломалась ранее. Когда она попыталась сделать это, ее руку начало затаскивать внутрь механизма.Спасатели и медики приехали примерно через 15 минут. Изначально они хотели разрезать стиралку и вытащить руку девушки, но владелец запретил это делать, пожалев неисправный механизм. Почти час длились работы по освобождению молодой работницы. Пока механик приехал и аккуратно разобрал машину, руку уже нельзя было спасти. В поликлинике ей ампутировали конечность по локоть.После происшествия, много очевидцев были уволены с работы. Одну украинку даже депортировали на родину. Хозяин прачечной обещал помочь с лечением, но на деле о нем даже ничего не слышно.Девушке очень сложно смириться с такой потерей. Она постоянно плачет, и только местные врачи всегда ей помогают и поддерживают.