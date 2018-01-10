GoPro переживает финансовые трудности и может быть продана за 1 млрд долларов

Американская компания GoPro терпит неудачи на рынке. Компания получила колоссальные убытки и может быть продана за 1 миллиард долларов.

В Интернете появился финансовый отчет компании GoPro за последний квартал прошлого года. Как оказалось, американский производитель на грани финансового краха.Предыдущий год оказался очень неудачным. Из-за финансовых трудностей пришлось укоротить штаб сотрудников на 300 человек. Многим была урезана зарплата. Сейчас директор GoPro получает только 1 доллар в год официального заработка.Одним из самых тяжелых ударов по компании в 2017 году стал отзыв большинства новых дронов Karma из-за нареканий к заводскому браку. Проблема была решена, но убытки стали большими.Акции GoPro уменьшились более чем в 10 раз. Раньше одна акция стоила 86 долларов, сейчас их можно купить всего за 6,17 долларов за штуку. Компания может начать готовить документы о продаже. В таком случае потенциальному покупщику придется выложить около 1 миллиарда долларов. Несколько лет назад ее стоимость была в несколько раз выше.С финансового плана стало ясно, что руководство планирует максимально снизить расходы и выйти в прибыль. Планируется снизить стоимость некоторых устройств. Например, камера GoPro Hero 6 можно будет купить дешевле на 100 долларов.