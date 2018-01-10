СМИ сообщили о пострадавших при стрельбе в Лондоне

В ряде западных средств массовой информации были обнародованы данные о том, что в Лондоне неизвестным злоумышленником была открыта стрельба из оружия огнестрельного типа. На месте предполагаемого инцидента работают полицейские.

Александр Вест

В данный момент представители лондонских правоохранительных органов был оцеплен квартал в районе госпиталя, расположенного по улице Стоквел в Лондоне. По предварительной информации, неизвестный стрелок, открывший огонь из огнестрельного оружия, находится в здании госпиталя. На месте предполагаемого инцидента сотрудники правопорядка занимаются установлением деталей произошедшего.В ряде британских СМи была опубликована информация о том, что из-за стрельбы в госпитале на улице Стоквелл один человек пострадал, получив огнестрельное ранение. Медицинские специалисты заявили, что жизни пострадавшего в данный момент ничего не угрожает, ему была оказана необходимая помощь в госпитале.