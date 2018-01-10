Супруга президента Франция надела пальто цветов китайского флага

Для официального визита в город Суань Бриджит Макрон, супруга французского лидера, выбрала наряд в тон цветам китайского флага. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Бриджит сопровождает своего супруга Эммануэля Макрона, президента Франции, в рабочей поездке в Китай. Во время посещения города Суань жена французского лидера продемонстрировала необычный наряд. Верхняя одежда женщины соответствует флагу КНР. Пальто Бриджит Макрон яркого красного цвета, такого же, как и флаг Китая, а золотистые пуговицы напоминают изображенные на официальном символе страны звезды. СМИ отмечают, что наряд Макрон принадлежит модному французскому бренду Louis Vuitton, одежду которого предпочитает носить супруга президента.Бриджит Макрон дополнила свой наряд черным шарфом, высокими сапогами на каблуке и сумкой в тон шарфу с красными вставками. Эммануэль Макрон для визита выбрал полностью черный наряд.