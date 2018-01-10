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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Индийская авиакомпания уволила пилотов, устроивших семейные разборки во время полета

Индийская авиакомпания уволила пилотов, устроивших семейные разборки во время полета

Сегодня, 13:24
Руководителям индийской авиакомпании Jet Airways пришлось уволить двух пилотов, за то, что они устроили семейные разборки во время полета. Их выходка чуть не стоила жизни 338 людям.

Индийская авиакомпания уволила пилотов, устроивших семейные разборки во время полета

 

 

В самолете индийской авиакомпании Jet Airways произошел неординарный случай во время полета. Рейс, который вылетел из Лондона и направлялся в Бумбаи, стал причиной ссоры пары. Все было бы нормально, но скандалившей парой оказались пилоты самолета.

Находясь в небе, пилоты повздорили друг с другом. Сообщается, что мужчина ударил свою женщину, и она выбежала плакать. Второй пилот пошел за ней, чтобы вернуть. Некоторое время самолетом никто не управлял. Такое безрассудное поведение двух пилотов не на шутку напугало пассажиров, которых было 324 на момент полета.

Инцидент, произошедший в небе, не закончился трагедией. При этом, компания перевозчик решила все же уволить безответственных скандалистов за шоу в полете.

Jet Airways сообщают, что сильно заботятся о безопасности своих пассажиров, поэтому такие поступки всегда будут пресекаться. Людям не стоит бояться за свою жизнь, руководство сделает все, чтобы избежать опасности.
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