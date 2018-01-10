Генерал США сравнил «Игру престолов» и возможный конфликт с КНДР

По словам Неллера, на Корейском полуострове осложнённые климатические условия, которым свойственны нестабильный температурный режим, характерный для гористых местностей. Также Роберт заметил, что там существует множество узких проходов, холмов, которые в значительной степени осложняют свободное передвижение по полуострову. Генерал добавил, что в Северной Корее проживают замечательные люди, скованные жёсткими порядками.
Комендант заявил, что в случае возможной битвы потери среди местного населения должны быть масштабными, так как лишь в окрестностях Большого Сеула проживают приблизительно 20 миллионов человек. Возможный конфликт с КНДР Неллер назвал «Игрой престолов».