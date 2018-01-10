Генерал США сравнил «Игру престолов» и возможный конфликт с КНДР

Роберт Неллер, являющийся комендантом корпуса в морской пехоте Соединенных Штатов Америки, сравнил различные особенности Корейского полуострова с популярным телевизионным шоу «Игра престолов».

Александр Вест

По словам Неллера, на Корейском полуострове осложнённые климатические условия, которым свойственны нестабильный температурный режим, характерный для гористых местностей. Также Роберт заметил, что там существует множество узких проходов, холмов, которые в значительной степени осложняют свободное передвижение по полуострову. Генерал добавил, что в Северной Корее проживают замечательные люди, скованные жёсткими порядками.Комендант заявил, что в случае возможной битвы потери среди местного населения должны быть масштабными, так как лишь в окрестностях Большого Сеула проживают приблизительно 20 миллионов человек. Возможный конфликт с КНДР Неллер назвал «Игрой престолов».