Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Генерал США сравнил «Игру престолов» и возможный конфликт с КНДР

Генерал США сравнил «Игру престолов» и возможный конфликт с КНДР

Сегодня, 11:43
Роберт Неллер, являющийся комендантом корпуса в морской пехоте Соединенных Штатов Америки, сравнил различные особенности Корейского полуострова с популярным телевизионным шоу «Игра престолов».

Генерал США сравнил «Игру престолов» и возможный конфликт с КНДР

 

По словам Неллера, на Корейском полуострове осложнённые климатические условия, которым свойственны нестабильный температурный режим, характерный для гористых местностей. Также Роберт заметил, что там существует множество узких проходов, холмов, которые в значительной степени осложняют свободное передвижение по полуострову. Генерал добавил, что в Северной Корее проживают замечательные люди, скованные жёсткими порядками.

Комендант заявил, что в случае возможной битвы потери среди местного населения должны быть масштабными, так как лишь в окрестностях Большого Сеула проживают приблизительно 20 миллионов человек. Возможный конфликт с КНДР Неллер назвал «Игрой престолов».
Александр Вест
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