Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В США учительница попросила увеличить зарплату и оказалась в тюрьме

В США учительница попросила увеличить зарплату и оказалась в тюрьме

Сегодня, 09:52
В США на школьном собрании учительница подняла вопрос о поднятии зарплаты. После этого ее вывел из комнаты сотрудник полиции.

В США учительница попросила увеличить зарплату и оказалась в тюрьме

 

В одной из школ штата Луизиана проходило учительское собрание. На нем присутствовал и сотрудник полиции. Во время проведения собрания одна учительница выступила с заявлением о низких зарплатах. Дирекция школы посчитала, что женщина выступила в неустановленном порядке.

Из-за подобного заявления учительницу полицейский попросил выйти. Женщина долго возмущалась и просила не трогать ее. Спустя несколько секунд страж правопорядка завалил женщину на пол и сковал в наручники.

 
 
 
Люди были сильно удивлены и возмущены подобным решением правоохранителя. При этом оказалось, что учительница отказалась выполнять требования полицейского. В связи с этим она и была задержана и отправлена в местный участок.

За неповиновение сотруднику полиции женщину может ждать административный штраф и общественные работы. Пока не сообщается, какое решение будет принято на счет нее.
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