В США учительница попросила увеличить зарплату и оказалась в тюрьме

В США на школьном собрании учительница подняла вопрос о поднятии зарплаты. После этого ее вывел из комнаты сотрудник полиции.

Люди были сильно удивлены и возмущены подобным решением правоохранителя. При этом оказалось, что учительница отказалась выполнять требования полицейского. В связи с этим она и была задержана и отправлена в местный участок.

В одной из школ штата Луизиана проходило учительское собрание. На нем присутствовал и сотрудник полиции. Во время проведения собрания одна учительница выступила с заявлением о низких зарплатах. Дирекция школы посчитала, что женщина выступила в неустановленном порядке.Из-за подобного заявления учительницу полицейский попросил выйти. Женщина долго возмущалась и просила не трогать ее. Спустя несколько секунд страж правопорядка завалил женщину на пол и сковал в наручники.За неповиновение сотруднику полиции женщину может ждать административный штраф и общественные работы. Пока не сообщается, какое решение будет принято на счет нее.