Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В США голая девушка смутила таксиста обнаженной грудью, а затем ограбила

В США голая девушка смутила таксиста обнаженной грудью, а затем ограбила

Вчера, 22:12
США в штате Луизиана грабители пытались улучшить свое финансовое положение с помощью водителя такси Uber. При этом женщина отвлекала шофера голой грудью. Информацию о данном инциденте распространяют американские СМИ.

В США голая девушка смутила таксиста обнаженной грудью, а затем ограбила

 

Таксист подвозил 22-летнюю девушку домой. Он пытался познакомиться с дамой, взял у нее номер телефона и договорился о встрече. Женщина позвонила своему новому другу самостоятельно. Она попросила шофера приехать к ней на квартиру. Мужчина согласился и отправился по указанному адресу. Он позвонил, дверь открыла его новая знакомая, таксист смутился, так как девушка приветствовала приятеля с обнаженной грудью. Водитель хотел уйти, так как думал, что над ним просто насмехаются.

Неожиданно дама начала целовать шофера. Затем пришел молодой человек и стал требовать деньги у таксиста, угрожая ножом. Когда мужчина отказался платить, парень ударил его кулаком по лицу и выбил зуб, после чего ушел. Девушка говорила, что она понятия не имеет, почему к ней в жилище приходил этот парень. Пострадавший обратился за помощью в полицию, агрессора удалось найти. Парня задержали, правоохранители считают девушку соучастницей. По версии следствия, парочка таким способом зарабатывала деньги.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В США девушка изнасиловала и ограбила таксиста
В США девушка изнасиловала и ограбила таксиста

В США полиция задержала 23-летнюю девушку. Она подозревается в изнасиловании и соучастии в ограблении таксиста.

Таксист избил петерубрженку, ребёнка которой стошнило в салоне
Таксист избил петерубрженку, ребёнка которой стошнило в салоне

В Петербурге водитель такси избил клиентку за то, что её сын срыгнул в салоне автомобиля. Женщина обратилась в полицию.

Виктория Дайнеко эпатирует обнаженной грудью на фотовыставке
Виктория Дайнеко эпатирует обнаженной грудью на фотовыставке

Виктория Дайнеко эпатирует обнаженной грудью на фотовыставке. Платье певицы было крайне откровенным, как говорится, «на грани с фолом». Подписчики, однако,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости