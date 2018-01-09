В США голая девушка смутила таксиста обнаженной грудью, а затем ограбила

США в штате Луизиана грабители пытались улучшить свое финансовое положение с помощью водителя такси Uber. При этом женщина отвлекала шофера голой грудью. Информацию о данном инциденте распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Таксист подвозил 22-летнюю девушку домой. Он пытался познакомиться с дамой, взял у нее номер телефона и договорился о встрече. Женщина позвонила своему новому другу самостоятельно. Она попросила шофера приехать к ней на квартиру. Мужчина согласился и отправился по указанному адресу. Он позвонил, дверь открыла его новая знакомая, таксист смутился, так как девушка приветствовала приятеля с обнаженной грудью. Водитель хотел уйти, так как думал, что над ним просто насмехаются.Неожиданно дама начала целовать шофера. Затем пришел молодой человек и стал требовать деньги у таксиста, угрожая ножом. Когда мужчина отказался платить, парень ударил его кулаком по лицу и выбил зуб, после чего ушел. Девушка говорила, что она понятия не имеет, почему к ней в жилище приходил этот парень. Пострадавший обратился за помощью в полицию, агрессора удалось найти. Парня задержали, правоохранители считают девушку соучастницей. По версии следствия, парочка таким способом зарабатывала деньги.