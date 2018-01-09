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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Таиланде голый мужчина швырялся фекалиями в аэропорту

В Таиланде голый мужчина швырялся фекалиями в аэропорту

Вчера, 22:01
В аэропорту населенного пункта Пхукет, расположенного в Таиланде, полиция задержала 27-летнего американца. Мужчина бегал по зданию воздушной гавани обнаженный, крушил все вокруг и швырялся фекалиями.

В Таиланде голый мужчина швырялся фекалиями в аэропорту

 

Информацию о случившемся распространяют западные СМИ. Угомонить дебошира удалось лишь шестерым охранникам аэропорта. Они скрутили молодого человека и передали его в руки полиции. Правоохранители отправили нарушителя в участок. На допросе мужчина объяснил свое поведение тем, что превысил дозу медицинского препарата, стимулирующего сексуальное желание. Американец чересчур возбудился и перестал контролировать свое поведение. Полицейские не поверили отговоркам гражданина США. Стражи порядка отправили молодого человека на проверку к врачам. Медики должны определить психическое состояние задержанного.

Журналисты взяли интервью у очевидцев происшествия. По словам свидетелей, по аэропорту бегал голый мужчина с возбужденным половым органом. Женщины боялись, что он нападет на них.
Домбровский Сергей
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