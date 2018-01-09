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| | 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе

Вчера, 20:34
СМИ США сообщают о смерти 20-летней звезды порнороликов Оливии Новы. Тело девушки было обнаружено в Лас-Вегасе.


20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе

 

Коллеги из LA Direct Models, семья и друзья ушедшей из жизни 20-летней девушки потрясены новостью о ее внезапной смерти. Они утверждают, что, помимо вешней красоты, Нова обладала милым характером. Известно, что сниматься в порно она начала с марта 2017 года, и успела поучаствовать в съемке роликов для Brazzers, Digital Sin и других сервисов.

На сегодняшний день смерть Оливии Новы новой является третьей в череде загадочных смертей, случившихся в течение одного месяца. Прежде заявлявшая о слежке Юризан Белтран была обнаружена мертвой в Лос-Анджеле. 23-летняя Огаст Эймс, согласно предварительной версии, покончила собой из-за развернувшейся травли в связи с ее отказом сниматься с актером из гей-порно.
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