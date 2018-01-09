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| | В Новой Зеландии хакеры заставили полицию слушать песню Fuck the Police

В Новой Зеландии хакеры заставили полицию слушать песню Fuck the Police

Вчера, 19:24
На полицейскую радиостанцию в Новой Зеландии хакеры совершили атаку. Из-за нее правоохранителям из города Данидин несколько дней слушали песню N.W.A – Fuck the Police.

В Новой Зеландии хакеры заставили полицию слушать песню Fuck the Police

 

Инцидент произошел недавно в Данидине. Местные полицейские обнаружили, что их радиостанцию взломали хакеры. В течении нескольких дней на радио играла известная песня N.W.A – Fuck the Police (к черту полицию).

Местные стражи правопорядка не смогли обнаружить того, кто произвел эту атаку. При этом городской инспектор заявил, что за подобное нарушение человеку может грозить срок до одного года заключения в тюрьме. Пока что полицейские не могут словить хакера.

Известная песня группы N.W.A была адресована полицейскому беспределу по отношению к чернокожему населению США в 90-х годах. Рэперы открыто матерят правоохранителей, посылая их куда подальше. Fuck – самое главное матерное слово в английском языке.
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