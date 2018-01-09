Российская туристка в Таиланде упала с балкона и обвинила во всем насильников

Полиция Таиланда отрицает информацию о том, что российскую туристку изнасиловали в новогоднюю ночь. После обследования в медицинском учреждении врачи назвали причиной получения травм падение с высоты.

Домбровский Сергей

28-летняя гражданка России приехала на отдых в Таиланд вместе со своей матерью. Женщина пошла на вечеринку, где употребляла спиртные напитки. После этого она вернулась в свой номер гостиницы, а затем решила продолжить веселье. Мать запретила женщине покидать комнату, тогда дама захотела воспользоваться балконом, дабы уйти от своей назойливой родственницы. Когда леди спускалась с высоты на землю, она сорвалась и упала на поверхность. Россиянка травмировала спину и конечности. Дама обратилась в клинику, так как испытывала нестерпимую боль.Леди попросила своего товарища обратиться за помощью в туристическую полицию, так как ее якобы изнасиловали. После проведения обследования эта информация не подтвердилась. В полиции говорят, что россиянка самостоятельно написала заявление в полицию, никакой ее знакомый в отделение не приходил. Расследование данного инцидента продолжается.