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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Российская туристка в Таиланде упала с балкона и обвинила во всем насильников

Российская туристка в Таиланде упала с балкона и обвинила во всем насильников

Вчера, 19:17
Полиция Таиланда отрицает информацию о том, что российскую туристку изнасиловали в новогоднюю ночь. После обследования в медицинском учреждении врачи назвали причиной получения травм падение с высоты.

Российская туристка в Таиланде упала с балкона и обвинила во всем насильников

 

28-летняя гражданка России приехала на отдых в Таиланд вместе со своей матерью. Женщина пошла на вечеринку, где употребляла спиртные напитки. После этого она вернулась в свой номер гостиницы, а затем решила продолжить веселье. Мать запретила женщине покидать комнату, тогда дама захотела воспользоваться балконом, дабы уйти от своей назойливой родственницы. Когда леди спускалась с высоты на землю, она сорвалась и упала на поверхность. Россиянка травмировала спину и конечности. Дама обратилась в клинику, так как испытывала нестерпимую боль.

Леди попросила своего товарища обратиться за помощью в туристическую полицию, так как ее якобы изнасиловали. После проведения обследования эта информация не подтвердилась. В полиции говорят, что россиянка самостоятельно написала заявление в полицию, никакой ее знакомый в отделение не приходил. Расследование данного инцидента продолжается.
Домбровский Сергей
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