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| | В Северной Каролине аллигаторы в водоемах вмерзли в лед

В Северной Каролине аллигаторы в водоемах вмерзли в лед

Вчера, 19:11
В национальном парке, относящемуся к штату Северная Каролина (США), было сделано видео с аллигаторами, вмёрзшими в поверхность льда одного из водоемов. То, что рептилии успели высунуть над поверхностью льда пасть, помогло сохранить им жизнь.

В Северной Каролине аллигаторы в водоемах вмерзли в лед

 

Из-за аномально низкой температуры, зафиксированной в средней части США с начала января, на территории национального парка Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине замёрзло болото с аллигаторами. Видео, доказывающее это, выложил в открытый доступ на своем канале очевидец странного зрелища - зубастые пасти рептилий торчат над водной поверхностью, скованной коркой льда.

В Северной Каролине аллигаторы в водоемах вмерзли в лед

 

Несмотря на пугающий вид, аллигаторы остаются живыми подо льдом и даже неплохо себя чувствуют. Эксперты заявляют, что рептилии, в связи изменившимся погодными условиями, таким образом впали в спячку.

На сегодняшний день температура воздуха в средней части Соединенных Штатов Америки снизилась более чем на 15 градусов и может достигать минус 30 по Цельсию.
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