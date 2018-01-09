В Северной Каролине аллигаторы в водоемах вмерзли в лед

В национальном парке, относящемуся к штату Северная Каролина (США), было сделано видео с аллигаторами, вмёрзшими в поверхность льда одного из водоемов. То, что рептилии успели высунуть над поверхностью льда пасть, помогло сохранить им жизнь.

Из-за аномально низкой температуры, зафиксированной в средней части США с начала января, на территории национального парка Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине замёрзло болото с аллигаторами. Видео, доказывающее это, выложил в открытый доступ на своем канале очевидец странного зрелища - зубастые пасти рептилий торчат над водной поверхностью, скованной коркой льда.

Несмотря на пугающий вид, аллигаторы остаются живыми подо льдом и даже неплохо себя чувствуют. Эксперты заявляют, что рептилии, в связи изменившимся погодными условиями, таким образом впали в спячку.На сегодняшний день температура воздуха в средней части Соединенных Штатов Америки снизилась более чем на 15 градусов и может достигать минус 30 по Цельсию.