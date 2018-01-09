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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Великобритании запретили половину косметической продукции

В Великобритании запретили половину косметической продукции

Вчера, 19:02
В Великобритании власти запретили производить скрабы, гели для душа и зубные пасты с пластиковыми микрогранулами. Закон уже вступил в силу. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

В Великобритании запретили половину косметической продукции

 

В позапрошлом году в США приняли законопроект, запрещающий пластик в косметике. С тех пор «Гринпис» Великобритании собрал подписи более 350 тысяч страны за подобный запрет. Защитники окружающей среды объясняют, что ежегодно тонны пластика из косметики попадают в мировой океан. Это негативно отображается не только на представителях океана, но и на здоровье самих людей. Морские обитатели проглатывают пластик, а затем нередко попадают в человеческую пищу.

Три года назад правительство Великобритании обязало все магазины повысить цены на пластиковые пакеты, в результате чего около 40 тонн пластика не попало в океан. С сегодняшнего дня в Великобритании вступил в силу закон запрещающий производство косметики с пластиковыми микрогранулами.
Виктория Озерова
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