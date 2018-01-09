В Великобритании запретили половину косметической продукции

В Великобритании власти запретили производить скрабы, гели для душа и зубные пасты с пластиковыми микрогранулами. Закон уже вступил в силу. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

В позапрошлом году в США приняли законопроект, запрещающий пластик в косметике. С тех пор «Гринпис» Великобритании собрал подписи более 350 тысяч страны за подобный запрет. Защитники окружающей среды объясняют, что ежегодно тонны пластика из косметики попадают в мировой океан. Это негативно отображается не только на представителях океана, но и на здоровье самих людей. Морские обитатели проглатывают пластик, а затем нередко попадают в человеческую пищу.Три года назад правительство Великобритании обязало все магазины повысить цены на пластиковые пакеты, в результате чего около 40 тонн пластика не попало в океан. С сегодняшнего дня в Великобритании вступил в силу закон запрещающий производство косметики с пластиковыми микрогранулами.