В Цюрихе из-за одного неисправного iPhone эвакуировали целый магазин Apple

В Швейцарии в Цюрихе 9 января посетителей и продавцов торгового центра Apple в срочном порядке вывели на улицу. Причиной этому стал перегревшийся аккумулятор в iPhone.

Домбровский Сергей

Сведения о случившемся распространяют швейцарские СМИ. Продавец заведения пытался заменить перегревшийся в гаджете питающий элемент, но он неожиданно начал дымиться. В результате этого сотрудник магазина Apple получил незначительный ожог ладони. Зал наполнился дымом, администрация заведения сообщила о случившемся в соответствующие службы. На место происшествия приехали правоохранители, спасатели и врачи.Задымившийся смартфон засыпали кварцевым песком. Людей эвакуировали из помещения на улицу, дабы не подвергать опасности. Кроме сотрудника магазина Apple, получившего небольшой ожог руки, никто в результате данного инцидента не пострадал. Гаджет забрали на экспертизу, специалисты намерены выяснить причины, приведшие к перегреву аккумулятора iPhone.