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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В Цюрихе из-за одного неисправного iPhone эвакуировали целый магазин Apple

В Цюрихе из-за одного неисправного iPhone эвакуировали целый магазин Apple

Вчера, 19:00
В Швейцарии в Цюрихе 9 января посетителей и продавцов торгового центра Apple в срочном порядке вывели на улицу. Причиной этому стал перегревшийся аккумулятор в iPhone.

В Цюрихе из-за одного неисправного iPhone эвакуировали целый магазин Apple

 

Сведения о случившемся распространяют швейцарские СМИ. Продавец заведения пытался заменить перегревшийся в гаджете питающий элемент, но он неожиданно начал дымиться. В результате этого сотрудник магазина Apple получил незначительный ожог ладони. Зал наполнился дымом, администрация заведения сообщила о случившемся в соответствующие службы. На место происшествия приехали правоохранители, спасатели и врачи.

Задымившийся смартфон засыпали кварцевым песком. Людей эвакуировали из помещения на улицу, дабы не подвергать опасности. Кроме сотрудника магазина Apple, получившего небольшой ожог руки, никто в результате данного инцидента не пострадал. Гаджет забрали на экспертизу, специалисты намерены выяснить причины, приведшие к перегреву аккумулятора iPhone.
Домбровский Сергей
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