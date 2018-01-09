В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой

Маленькая и древняя деревня в государстве Зимбабве имеет бесконечный поток туристов, которые едут туда за порцией сильнейшей натуральной виагры.

Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что достаточная порция афродизиака обойдётся туристу в 1 доллар. Добывают это чудо-средство из корня древнейшего дерева, название которого переводится как «заставь бабушку кричать в постели». На территории сегодняшних руин города Великий Зимбабве во времена железного века жил король. Он без проблем удовлетворял 200 своих жён и девственниц, которых ему присылали из подчинённых поселений, чтобы показать верность. Свою силу он объяснял чудотворным воздействием этого дерева.Местная народная целительница рассказала, что такое же средство существует и для женщин и называется оно «заставь дедушку кричать». По словам мудрой, сексуальная сила мужчин сегодня намного меньше, чем была. А женщины стали холоднее. Порошок же вернёт улыбки на лица обоих полов. Попробовавшие уже отмечают результат.