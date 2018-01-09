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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Из-за снегопада более 13 тысяч туристов застряли в аэропорту Швейцарии

Из-за снегопада более 13 тысяч туристов застряли в аэропорту Швейцарии

Вчера, 18:43
В Швейцарии, недалеко от альпийского курорта Церматт, для более чем 13 тысяч туристов заблокированным из-за угрозы схода лавины является выезд из курортной зоны. Из-за сильного снегопада властями приостановлено автотранспортное и железнодорожное движение.

Из-за снегопада более 13 тысяч туристов застряли в аэропорту Швейцарии

 

Агентством France-Presse сообщается про невозможность въезда и выезда из альпийского курорта Церматт, расположенного на территории Швейцарии. В связи с опасными метеорологическими условиями, начавшими на прошлой неделе с урагана «Бурглинд», в курортной зоне возникают перебои с электроэнергией, а с подельника проезд по автомобильным и железным путям является закрытым.

Количество туристов, оказавшихся отрезанными от мира, составляет более 13 тысяч человек. Уточняются данные о возможном присутствии среди них граждан РФ.

Власти Швейцарии уведомляют, что на данный момент уровень угрозы схода лавины составляет пятый уровень опасности. За сутки на перевале Симплон выпало приблизительно два метра снега. Сильный снегопад не стихает – вечером прогнозируется 50 мм осадков.
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