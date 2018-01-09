В Китае мужчинам вместо любовниц предлагали роботов

Правоохранительные органы Китая добились закрытия сразу нескольких сервисов для знакомств, так как узнали, что вместо реальных женщин те использовали для ответов услуги роботов. Информацию подтвердили в местной прессе .

Сайты для поиска любовников были связаны более чем с 21 компанией, работавших в Китае. В результате операции полиция задержала более чем 600 человек. Начато расследование было еще в августе 2016 года, когда полиция случайно обнаружила, что посетители сайтов знакомств на регулярной основе получают ссылки на просмотр порнографии, хотя соответствующих запросов не поступало.

Позже удалось выяснить, что администрация соответствующих сервисов создала массу фейковых аккаунтов, с помощью которых производила автоматическую генерацию сообщений, в которых содержался условный комплимент.

Помимо этого, в сообщении говорилось о необходимости привести на сервис нового человека. «Они просили подарки и отправляли различные сообщения, заставляя мужчин тратить большие деньги. Тем самым использовались приемы незаконного получения прибыли», - говорится в опубликованном докладе.

Николай Офицеров