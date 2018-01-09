Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В Китае мужчинам вместо любовниц предлагали роботов

В Китае мужчинам вместо любовниц предлагали роботов

Вчера, 16:55
Правоохранительные органы Китая добились закрытия сразу нескольких сервисов для знакомств, так как узнали, что вместо реальных женщин те использовали для ответов услуги роботов. Информацию подтвердили в местной прессе.
 

 

Сайты для поиска любовников были связаны более чем с 21 компанией, работавших в Китае. В результате операции полиция задержала более чем 600 человек. Начато расследование было еще в августе 2016 года, когда полиция случайно обнаружила, что посетители сайтов знакомств на регулярной основе получают ссылки на просмотр порнографии, хотя соответствующих запросов не поступало.
 
Позже удалось выяснить, что администрация соответствующих сервисов создала массу фейковых аккаунтов, с помощью которых производила автоматическую генерацию сообщений, в которых содержался условный комплимент.
 
Помимо этого, в сообщении говорилось о необходимости привести на сервис нового человека. «Они просили подарки и отправляли различные сообщения, заставляя мужчин тратить большие деньги. Тем самым использовались приемы незаконного получения прибыли», - говорится в опубликованном докладе.

Николай Офицеров
Новости по теме
Полиция Латвии задержала 110 человек по делу о мошенничестве в Китае
Полиция Латвии задержала 110 человек по делу о мошенничестве в Китае

В Риге и ее окрестностях были задержаны 110 человек, которых обвиняют в том, что они, используя мошеннические уловки, получили от граждан Китая более чем 2

Пользователи сайтов знакомств предпочитают обычных людей вместо принцев и принцесс
Пользователи сайтов знакомств предпочитают обычных людей вместо принцев и принцесс

Пользователи сайтов знакомств предпочитают обычных людей вместо возвышенных принцев и принцесс. Таким образом, они воплощали всем известную поговорку «лучше

В Китае более 30 тысяч граждан задержаны за азартные игры и просмотр порно
В Китае более 30 тысяч граждан задержаны за азартные игры и просмотр порно

На юге Китая в провинции Гуангун в городе Хайчжоу в результате двухмесячного рейда местная полиция арестовала более тридцати тысяч граждан за просмотр порно, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости