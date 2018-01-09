В Австралии тысячи летучих мышей погибли из-за жары

Из-за рекордно высоких температур в Австралии погибают тысячи краснокнижных летучих мышей. Сероголовые летучие лисицы буквально «варятся» в воздухе. Экологи региона бьют тревогу.

Виктория Озерова

Кэйт Райан, эколог из Кэмбеллтаун, Австралия, рассказала, что в центральной и южной частях континента в течение нескольких дней температура воздуха превышает отметку в +40. При такой жаре мозг летучих мышей в буквальном смысле «закипает». Животные больше не могут ориентироваться в пространстве и гибнут. Недостаток тени и воды на данной территории еще больше усугубляет проблему. В окрестностях Кэмбеллтауна ученые нашли более тысячи мертвых особей, еще пара сотен погибло на глазах у экологов и местных жителей, когда те попытались помочь животным.Кэйт Райан отметила, что в скором времени температура упадет, но еще сотни представителей вида сереголовых летучих лисиц успеют погибнуть. Эколог уверена, что такая жара может поставить вид под угрозу вымирания.