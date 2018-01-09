17% военных армии Финляндии стали жертвами сексуальных домогательств

В Финляндии прошел опрос, в ходе которого военных спрашивали о сексуальных домогательствах в армии. Около 17% респондентов признались, что были жертвами подобных инцидентов.

Шокирующие данные опубликовали СМИ в Финляндии. Как оказалось, почти каждый пятый член армии в стране подвергался сексуальным домогательствам.Опрос проходил в течении двух недель. За это время социологи успели опросить более 700 армейцев страны. Участие приняли как женщины, так и мужчины. О соотношении по половым признакам проголосовавших не сообщается. В результате исследования стало известно, что примерно 17% представителей военной отросли страны, являются жертвами сексуальных домогательств. 77% респондентов сказали, что им не приходилось быть в подобных ситуациях. И только 6% не знают, как правильно различать домогательства.Этот эксперимент был проведен не для того, чтобы в стране разгорелся скандал. Социологи заявляют, что это было сделано для огласки, чтобы уменьшить количество инцидентов в армии.Тему о сексуальных домогательствах начали поднимать во всем мире после грандиозного скандала в Голливуде. Всемирно известные актрисы, включая Анджелину Джоли, заявили о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна.