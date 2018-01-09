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| | Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободы

Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободы

Сегодня, 10:18
В шведском городке Мальма произошел весьма курьезный случай. 20-летний молодой человек обратился в правоохранительные органы с жалобой на некачественное предоставление сексуальных услуг проститутками в одном из массажных салонов города. В результате уголовное дело было заведено против него же самого.
 

Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободы

 

Молодой человек, как сообщается, посетил накануне массажную клинику, специализирующуюся на предоставлении соответствующих услуг. После основных процедур, девушка предложила ему воспользоваться интимными услугами. Он с радостью согласился, но оказался не удовлетворен качеством секса, потому после того, как все закончилось, попросил уплаченные деньги обратно.
 
Естественно, в этом ему было отказано. Сразу из массажного салона мужчина отправился в полицию и заявили, что стал «жертвой мошенничества». На шведа, в результате, было заведено уголовное дело за покупку сексуальных услуг. Все дело в том, что в Швеции это строго запрещено с 1999 года.

Николай Офицеров
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