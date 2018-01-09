Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободы

В шведском городке Мальма произошел весьма курьезный случай. 20-летний молодой человек обратился в правоохранительные органы с жалобой на некачественное предоставление сексуальных услуг проститутками в одном из массажных салонов города. В результате уголовное дело было заведено против него же самого.

Молодой человек, как сообщается, посетил накануне массажную клинику, специализирующуюся на предоставлении соответствующих услуг. После основных процедур, девушка предложила ему воспользоваться интимными услугами. Он с радостью согласился, но оказался не удовлетворен качеством секса, потому после того, как все закончилось, попросил уплаченные деньги обратно.

Естественно, в этом ему было отказано. Сразу из массажного салона мужчина отправился в полицию и заявили, что стал «жертвой мошенничества». На шведа, в результате, было заведено уголовное дело за покупку сексуальных услуг. Все дело в том, что в Швеции это строго запрещено с 1999 года.

Николай Офицеров