Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободы

Недовольство секс-услугами может стоить мужчине в Швеции свободыСегодня, 10:18
В респектабельном американском издательстве Daily Star накануне появилась публикация о том, что в США, штат Вашингтон, проститутка несколько раз ударила ножом
Против советника президента Российской Федерации Владимира Путина Сергея Глазьева Службой безопасности Украины было заведено уголовное дело. Расследование
26-летний житель города Туймазы весной этого года решил приобрести автомобиль. Так как нужной суммы на руках у него не было, обратился в банк за кредитом.