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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океане

Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океане

Сегодня, 09:21
В южной части Тихого океана, вблизи острова Кука, произошёл инцидент, в котором кит сумел отпугнуть акулу, собирающуюся атаковать женщину-дайвера. При появлении хищника кит стал оберегать женщину своими плавниками.

Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океане

 

На просторах популярного видеохостинга YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлён момент спасения женщины-биолога от нападения акулы. Не заметив тигровую акулу, которая подплывала всё ближе, дайвер сперва весьма удивилась поведению кита, укрывавшего её своими плавниками. В некоторый момент 63-летняя ныряльщица даже поднялась над водой вследствие того, что кит посадил её себе на спину. В непосредственной близости с ныряльщиками также находился и второй кит, демонстрировавший подобное поведение.

 
Выбравшись из воды, женщина услышала от людей, находившихся на поверхности, что рядом с ней появилась тигровая акула, а поведение китов было столь специфичным потому, что животные хотели отпугнуть хищную рыбу.

Александр Вест
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