Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океане

На просторах популярного видеохостинга YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлён момент спасения женщины-биолога от нападения акулы. Не заметив тигровую акулу, которая подплывала всё ближе, дайвер сперва весьма удивилась поведению кита, укрывавшего её своими плавниками. В некоторый момент 63-летняя ныряльщица даже поднялась над водой вследствие того, что кит посадил её себе на спину. В непосредственной близости с ныряльщиками также находился и второй кит, демонстрировавший подобное поведение.
Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океанеСегодня, 09:21
30 ноября на острове Кокос акула напала на девушку во время дайвинга. В результате нападения девушка умерла.
Опытный дайвер рискнул и спас жизнь китовой акуле, плавники которой были спутаны разорванной рыбацкой сетью. Видео спасения акулы набирает популярность в Сети.
В 30 км от австралийского города Перт женщина-дайвер занималась дайвингом. Занятия спортом завершилось трагедией. На дайвера напала акула и от полученных травм