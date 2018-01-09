Горбатый кит спас от акулы биолога в Тихом океане

В южной части Тихого океана, вблизи острова Кука, произошёл инцидент, в котором кит сумел отпугнуть акулу, собирающуюся атаковать женщину-дайвера. При появлении хищника кит стал оберегать женщину своими плавниками.

Выбравшись из воды, женщина услышала от людей, находившихся на поверхности, что рядом с ней появилась тигровая акула, а поведение китов было столь специфичным потому, что животные хотели отпугнуть хищную рыбу.

Александр Вест

На просторах популярного видеохостинга YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлён момент спасения женщины-биолога от нападения акулы. Не заметив тигровую акулу, которая подплывала всё ближе, дайвер сперва весьма удивилась поведению кита, укрывавшего её своими плавниками. В некоторый момент 63-летняя ныряльщица даже поднялась над водой вследствие того, что кит посадил её себе на спину. В непосредственной близости с ныряльщиками также находился и второй кит, демонстрировавший подобное поведение.