Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | Пропавшая в 2015 году 14-летняя девушка попала в секс-плен

Пропавшая в 2015 году 14-летняя девушка попала в секс-плен

Сегодня, 09:06
В британском городе Ковентри скоро пройдет суд над тремя местными мужчинами, которые в 2015 году похитили 14-летню школьницу и принудили ее заниматься сексом за деньги.

Пропавшая в 2015 году 14-летняя девушка попала в секс-плен

 

Над подозреваемыми вскоре должен пройти суд. Недавно они были задержаны полицией. Ими оказались жители города Ковентри в возрасте от 20 до 21 года.

Заявление о пропаже 14-летней девочки поступило еще в 2015 году от ее взволнованных родственников. Позже оказалось, что школьницу похитили трое неизвестных молодых мужчин возле дома. После этого, они привели ее к себе, где накачали наркотиками и насиловали. На этом парни не закончили, подозреваемые решили сфотографировать девушку и выложить ее фотографии в Интернет. К ним начали обращаться мужчины, чтобы заняться сексом со школьницей за деньги. За неделю услугами 14-летней пленницы попользовалось около 20 мужчин.

Поймать подозреваемых удалось во время спасательной операции полицейских. Они увидели, как с окна одного из домов пытается спрыгнуть молодая девочка. После этого правоохранители попали в дом и обнаружили пропавшую ранее школьницу. Она была лишь в нижнем белье.

Всех троих похитителей и насильников ожидает судебное разбирательство.
Новости по теме
В Волгоградской области двое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу
В Волгоградской области двое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу

Двое мужчин несколько часов насиловали 16-летнюю школьницу в Волгоградской области. Преступление было совершено в январе 2016 года в Котельниковском районе.

В Москве парень убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом
В Москве парень убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом

Правоохранители задержали в Москве 19-летнего парня, который убедил 13-летнюю школьницу заняться с ним сексом. Как передает интернет-портал «РЕН ТВ»,

В Купчино двое мужчин похитили и изнасиловали несовершеннолетнюю
В Купчино двое мужчин похитили и изнасиловали несовершеннолетнюю

16-летняя девушка была похищена и изнасилована двумя мужчинами, брат пострадавшей обратился в полицию.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости