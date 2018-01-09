Пропавшая в 2015 году 14-летняя девушка попала в секс-плен

В британском городе Ковентри скоро пройдет суд над тремя местными мужчинами, которые в 2015 году похитили 14-летню школьницу и принудили ее заниматься сексом за деньги.

Поймать подозреваемых удалось во время спасательной операции полицейских. Они увидели, как с окна одного из домов пытается спрыгнуть молодая девочка. После этого правоохранители попали в дом и обнаружили пропавшую ранее школьницу. Она была лишь в нижнем белье.





Над подозреваемыми вскоре должен пройти суд. Недавно они были задержаны полицией. Ими оказались жители города Ковентри в возрасте от 20 до 21 года.Заявление о пропаже 14-летней девочки поступило еще в 2015 году от ее взволнованных родственников. Позже оказалось, что школьницу похитили трое неизвестных молодых мужчин возле дома. После этого, они привели ее к себе, где накачали наркотиками и насиловали. На этом парни не закончили, подозреваемые решили сфотографировать девушку и выложить ее фотографии в Интернет. К ним начали обращаться мужчины, чтобы заняться сексом со школьницей за деньги. За неделю услугами 14-летней пленницы попользовалось около 20 мужчин.Всех троих похитителей и насильников ожидает судебное разбирательство.