Сотня школьников-футболистов проиграла трем игрокам сборной Японии

В видео, опубликованном в Twitter , запечатлен матч между сотней футболистов школьного возраста и тремя представителями сборной Японии. Профессиональные игроки, разыгравшие мяч у своих ворот, далее столкнулись со схемой команды-противника 30-30-30-10.
Несмотря на то, что футболисты сборной без особых трудностей перешли в атаку, забить первый гол им удалось только с третьего раза. Итог игры – 2:1 в пользу трех профессиональных игроков в лице Хотару Ямагути, Есукэ Идэгути и Хироси Киетакэ.
Аналогичный матч проходил в 2016 году в Сибири. В ходе него сто детей, являвшихся воспитанниками детского дома, играли против представителей футбольного клуба «Енисей». В игре, прошедшей в Красноярске, прияли участие 11 игроков клуба. Эта игра закончилась счетом 3:3.