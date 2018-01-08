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| | Сотня школьников-футболистов проиграла трем игрокам сборной Японии

Сотня школьников-футболистов проиграла трем игрокам сборной Японии

Вчера, 22:27
По результатам матча между сотней футболистов школьного возраста и тремя игроками футбольной сборной Японии, победа досталась профессиональным футболистам. Сборная Японии была представлена Хотару Ямагути, Есукэ Идэгути и Хироси Киетакэ.

Сотня школьников-футболистов проиграла трем игрокам сборной Японии

 

В видео, опубликованном в Twitter , запечатлен матч между сотней футболистов школьного возраста и тремя представителями сборной Японии. Профессиональные игроки, разыгравшие мяч у своих ворот, далее столкнулись со схемой команды-противника 30-30-30-10.

Несмотря на то, что футболисты сборной без особых трудностей перешли в атаку, забить первый гол им удалось только с третьего раза. Итог игры – 2:1 в пользу трех профессиональных игроков в лице Хотару Ямагути, Есукэ Идэгути и Хироси Киетакэ.

Аналогичный матч проходил в 2016 году в Сибири. В ходе него сто детей, являвшихся воспитанниками детского дома, играли против представителей футбольного клуба «Енисей». В игре, прошедшей в Красноярске, прияли участие 11 игроков клуба. Эта игра закончилась счетом 3:3.
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