Жители Нидерландов массово насилуют секс-роботов

В Нидерландах компания Foundation for Responsible Robotics инициировала рассмотрение законопроекта, который введет наказание за изнасилования секс-робота человеком. Данной мерой собираются воспользоваться из-за опасения массового изнасилования роботов.

Организаторы законопроекта, вводящего наказание за насильственные действия сексуального характера, совершенные против секс-робота, предполагает, что скоро использование роботов для секса получит массовое распространение. Это, в свою очередь, повышает вероятность увеличения преступлений со стороны насильников и маньяков, которые таким образом могут получить способ безнаказанно удовлетворять похоть.Введения правил и ограничений в эту область сексуальной жизни населения Нидерландов, по мнению исследователей, простимулирует сдержанное поведение граждан, сохранит моральные принципы.В 2016 году сообщалось о случае в Нидерландах, когда женщина, ставшая жертвой изнасилования в подростковом возрасте, попросила об эвтаназии (добровольной смерти), и врачи удовлетворили ее просьбу. Женщина в течение многих лет страдала от депрессии, с которой так и не смогла справиться. Процедура эвтаназии допускается в Нидерландах с 2001 года.