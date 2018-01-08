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| | Жители Нидерландов массово насилуют секс-роботов

Жители Нидерландов массово насилуют секс-роботов

Вчера, 21:10
В Нидерландах компания Foundation for Responsible Robotics инициировала рассмотрение законопроекта, который введет наказание за изнасилования секс-робота человеком. Данной мерой собираются воспользоваться из-за опасения массового изнасилования роботов.

Жители Нидерландов массово насилуют секс-роботов

 

Организаторы законопроекта, вводящего наказание за насильственные действия сексуального характера, совершенные против секс-робота, предполагает, что скоро использование роботов для секса получит массовое распространение. Это, в свою очередь, повышает вероятность увеличения преступлений со стороны насильников и маньяков, которые таким образом могут получить способ безнаказанно удовлетворять похоть.

Введения правил и ограничений в эту область сексуальной жизни населения Нидерландов, по мнению исследователей, простимулирует сдержанное поведение граждан, сохранит моральные принципы.

В 2016 году сообщалось о случае в Нидерландах, когда женщина, ставшая жертвой изнасилования в подростковом возрасте, попросила об эвтаназии (добровольной смерти), и врачи удовлетворили ее просьбу. Женщина в течение многих лет страдала от депрессии, с которой так и не смогла справиться. Процедура эвтаназии допускается в Нидерландах с 2001 года.
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