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| | "Дыра в бюджете": Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

"Дыра в бюджете": Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

Вчера, 18:46
Стало известно, что контртеррористическими силами США было потрачено более 5,6 трлн долларов на осуществление «войны с терроризмом». В декабре 2017 года президент страны Дональд Трамп сообщал в своем Twitter, что на Ближний Восток Вашингтон «глупо потратил 7 триллионов долларов».

"Дыра в бюджете": Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

 

Издание The Nation привело данные специалистов из Брауновского университета, свидетельствующие о том, что налогоплательщики Соединенных Штатов Америки оплатили «войну с терроризмом», инициированную контртеррористическими правительственными силами. Общая стоимость действий, направленных на борьбу с терроризмом, может быть выше 5,6 трлн долларов.

Данные о том, что сумма расходов действительно может превышать означенный порог, подтверждает публикация в соцсети Twitter главы государства Дональда Трампа поста, в котором он заявлял про бессмысленную трату семи триллионов долларов на Ближний Восток.

Также, согласно представленной карте «войны с терроризмом», военное присутствие представителей США отмечено в 76 странах.
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