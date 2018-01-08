"Дыра в бюджете": Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

Стало известно, что контртеррористическими силами США было потрачено более 5,6 трлн долларов на осуществление «войны с терроризмом». В декабре 2017 года президент страны Дональд Трамп сообщал в своем Twitter, что на Ближний Восток Вашингтон «глупо потратил 7 триллионов долларов».

Издание The Nation привело данные специалистов из Брауновского университета, свидетельствующие о том, что налогоплательщики Соединенных Штатов Америки оплатили «войну с терроризмом», инициированную контртеррористическими правительственными силами. Общая стоимость действий, направленных на борьбу с терроризмом, может быть выше 5,6 трлн долларов.Данные о том, что сумма расходов действительно может превышать означенный порог, подтверждает публикация в соцсети Twitter главы государства Дональда Трампа поста, в котором он заявлял про бессмысленную трату семи триллионов долларов на Ближний Восток.Также, согласно представленной карте «войны с терроризмом», военное присутствие представителей США отмечено в 76 странах.