"Дыра в бюджете": Стало известно, сколько США потратили на "войну с терроризмом"

Издание The Nation привело данные специалистов из Брауновского университета, свидетельствующие о том, что налогоплательщики Соединенных Штатов Америки оплатили «войну с терроризмом», инициированную контртеррористическими правительственными силами. Общая стоимость действий, направленных на борьбу с терроризмом, может быть выше 5,6 трлн долларов.
Данные о том, что сумма расходов действительно может превышать означенный порог, подтверждает публикация в соцсети Twitter главы государства Дональда Трампа поста, в котором он заявлял про бессмысленную трату семи триллионов долларов на Ближний Восток.
Также, согласно представленной карте «войны с терроризмом», военное присутствие представителей США отмечено в 76 странах.