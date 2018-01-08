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| | Любители порно: Из парламента Британии пытались открыть порносайты

Любители порно: Из парламента Британии пытались открыть порносайты

Вчера, 17:17
В период с июня по октябрь прошлого года члены британского парламента совершили более чем 25 тысяч нелегальных попыток доступа к сайтам с порнографическими материалами. Согласно имеющимся данным, сотрудникам законодательных органов удалось зафиксировать свыше 160 запросов на посещение соответствующих порталов с компьютеров или же устройств, использующих общее подключение к сети.
 

Любители порно: Из парламента Британии пытались открыть порносайты

 

Помимо этого, уточняется, что большая часть попыток посещения сайтов «для взрослых» проделывалась случайно, ведь доступ через парламентскую сеть к ней заблокирован. The Guardian утверждают, что за последние несколько лет наблюдается существенное снижение интереса доступа к порносайтам среди британских политиков. Именно поэтому случаи, вроде Дэмиана Грина вызывают столь широкий общественный резонанс.
 
Стоит напомнить, что подобные порнографические материалы, а точнее аномальный интерес к ним, стоили должности главе аппарата правительства Великобритании Дэмиану Грину, который считался одним из наиболее приближенных политиков к министру Терезе Мей. На его рабочем столе были найдены порно-файлы. Также журналистка Кейт Малтби несколькими годами ранее обвиняла его в сексуальных домогательствах.

Николай Офицеров
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