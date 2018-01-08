Смерть без похорон: Учёные считают криозаморозку самой востребованной процедурой будущего

Главной причиной востребованности криозаморозки - процедуры экстренного замораживания тел, станет дешевизна. Множество современных людей уже подписали контракты с медицинскими учреждениями, предоставляющими подобные услуги, на погребение своего тела в криогенной камере.

Валерия Голицына

Главной концепцией замораживание тел, стала надежда на возможности медицины будущего. Тело человека, помещаемое в криогенную камеру, вводится в состояние анабиотического сна посредством экстренной остановки всех жизненных циклов и сохранения тела в неизменном состоянии путём замораживания. Современная медицина не стоит на месте, поэтому люди, прибегающие к услугам криогенной заморозки, могут рассчитывать на дальнейшее размораживание и восстановление жизненных ритмов, чтобы продолжить свою жизнь дальше, после криозаморозки.Сейчас стоимость такой процедуры превышает 28 тысяч долларов, однако такая высокая цена связана, в первую очередь, с неразвитостью данной отрасли, а также ограниченными возможностями медицинских учреждений. Однако учёные считают, что с ростом популярности и возможностей криогенного сна, стоимость процедуры снизится до 5-6 тысяч долларов и станет доступна буквально каждому.