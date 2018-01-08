В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

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В РФ появился бесплатный мобильный интернет: Безлимитный трафик можно использовать 5 месяцев

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В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из

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В ЦРУ назвали Землю космической тюрьмой: Смерть - освобождение из "ада Вселенной"

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| | Американка выйдет замуж за тетрис после разрыва с калькулятором

Американка выйдет замуж за тетрис после разрыва с калькулятором

Сегодня, 11:02
Необычная девушка, проживающая в штате Флорида, величает себя объектосексуалом, поскольку ее возбуждают исключительно неживые предметы. Информацию обнародовали многие местные СМИ.

Американка выйдет замуж за тетрис после разрыва с калькулятором

 

Девушка, питающая страсть к различным объектам, носит имя Нурул Махджабин Хассан. По мнению американки, ее новая страсть к тетрису зародилась несколько месяцев назад, однако сначала ей потребовалась разорвать отношения с калькулятором, как ранее она поступила с беговым тренажером.

Сейчас все свое время Нурул посвящает тетрису, играя в него около 12 часов в сутки, при этом порой ей не хватает только игр, поэтому она приобретает изображения и наклейки со своим «любимым». Девушка уверяет, что испытывает к предметам такие же чувства, как многие – к людям. В свою очередь, она никогда не пробовала завязывать отношения с обычными парнями.
Пойда Анна
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