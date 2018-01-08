Американка выйдет замуж за тетрис после разрыва с калькулятором

Необычная девушка, проживающая в штате Флорида, величает себя объектосексуалом, поскольку ее возбуждают исключительно неживые предметы. Информацию обнародовали многие местные СМИ.

Пойда Анна

Девушка, питающая страсть к различным объектам, носит имя Нурул Махджабин Хассан. По мнению американки, ее новая страсть к тетрису зародилась несколько месяцев назад, однако сначала ей потребовалась разорвать отношения с калькулятором, как ранее она поступила с беговым тренажером.Сейчас все свое время Нурул посвящает тетрису, играя в него около 12 часов в сутки, при этом порой ей не хватает только игр, поэтому она приобретает изображения и наклейки со своим «любимым». Девушка уверяет, что испытывает к предметам такие же чувства, как многие – к людям. В свою очередь, она никогда не пробовала завязывать отношения с обычными парнями.