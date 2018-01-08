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| | В США сообщили о старте продаж секс-роботов с бионическими пенисами

В США сообщили о старте продаж секс-роботов с бионическими пенисами

Сегодня, 10:13
В США сообщили о старте продаж секс-роботов с бионическими пенисами. Данная разработка принадлежит организации Realbotix, главой которой является Мэтт Макмулен. Руководитель принял решение о выпуске роботов-мужчин, после того как женская версия принесла компании немалую прибыль.

В США сообщили о старте продаж секс-роботов с бионическими пенисами

 

По мнению Мэтта Макмулена, данная разработка уже доказала свою востребованность, при этом роботы-мужчины должны пользоваться еще большей популярностью, чем женщины-куклы, так как прекрасная половина человечества более расположена к таким новшествам.

Разработчики уверены в успехе нового проекта, опираясь на статистику продаж, согласно которой девушки активно приобретают вибраторы и другие схожие предметы, поэтому они должны с восторгом отнестись к роботам, которые способны их обнимать и исполнить любой каприз. Кроме того, секс-робот сможет исполнить практические любые капризы своей «хозяйки», а его половой орган будет функционировать столько, сколько захотят женщины.
Пойда Анна
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