Южнокорейский ученый поставил Ким Чен Ыну диагноз по голосу

Эксперты из Южной Кореи установили, что у лидера соседствующей с ними КНДР Ким Чен Ына серьезная урологическая проблема. По мнению ученых, последнее выступление с новогодним обращением к народу политика наталкивает на мысли о том, что у политика проблемы с почками. Соответствующие выводы были сделаны по голосу северокорейского лидера.

Профессор университета провинции Чухнчхон-Пукто Чо Дон Ук утверждает, что Ким Чен Ыну следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью. По мнению ученого, полноценного вывода, основываясь только на имеющейся информации, сделать нельзя, однако предварительно он уверен в своих доводах.

Ученый отметил, что благодаря анализам вибрации, амплитуды и шумов в произношении ряда согласных звуков уже делались выводы по диагнозу, но все же полноценно судить о функциях внутренних органов председателя КНДР достаточно проблематично. Можно, однако, отметить, что функции почек у него значительно слабее других внутренних органов.

Стоит отметить, что не так давно Дональд Трамп решил удивить мировую общественность заявлением о том, что он готов общаться с Ким Чен Ыном, но на определенных условиях.

Николай Офицеров