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| | При столкновении с отрядом самообороны в Мексике погибли 12 человек

При столкновении с отрядом самообороны в Мексике погибли 12 человек

Вчера, 23:02
Более десяти человек скончались при столкновении с отрядом самообороны на территории Мексики. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления полиции.

При столкновении с отрядом самообороны в Мексике погибли 12 человек

 

Трагический инцидент произошел в населенном пункте Консепсьон в Акапулько. Согласно имеющейся информации, около 12 человек погибли, еще один получил повреждение в результате боевого сражения отряда самообороны с местным населением в штате страны Герреро. Также стоит отметить, что отряды самообороны проникли в поселок, где убили четверых его жителей. Ответом послужил расстрел поселенцами восьмерых солдат боевого подразделения. В настоящее время на месте инцидента работают военнослужащие и местные стражи правопорядка.

Герреро является одним из наиболее опасных регионов Мексики с точки зрения преступности, что объясняется войной бандитских группировок за контроль транзита наркотиков. Отряды самообороны создают местные жители в тех местах, которые более всего контролируют преступники.
Никита Готский
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