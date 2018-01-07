При столкновении с отрядом самообороны в Мексике погибли 12 человек

Более десяти человек скончались при столкновении с отрядом самообороны на территории Мексики. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления полиции.

Никита Готский

Трагический инцидент произошел в населенном пункте Консепсьон в Акапулько. Согласно имеющейся информации, около 12 человек погибли, еще один получил повреждение в результате боевого сражения отряда самообороны с местным населением в штате страны Герреро. Также стоит отметить, что отряды самообороны проникли в поселок, где убили четверых его жителей. Ответом послужил расстрел поселенцами восьмерых солдат боевого подразделения. В настоящее время на месте инцидента работают военнослужащие и местные стражи правопорядка.Герреро является одним из наиболее опасных регионов Мексики с точки зрения преступности, что объясняется войной бандитских группировок за контроль транзита наркотиков. Отряды самообороны создают местные жители в тех местах, которые более всего контролируют преступники.