Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | В Лондоне закрыли рынок после взрыва банкомата

В Лондоне закрыли рынок после взрыва банкомата

Вчера, 21:29
На территории Лондона закрыли один из самых больших рынков после взрыва банкомата. По мнению полиции, была осуществлена попытка ограбить отделение.

В Лондоне закрыли рынок после взрыва банкомата

 

Рынок Camden Market, благодаря которому население британской столицы имеет возможность совершать бюджетные покупки, закрыли сегодня утром. Свидетели рассказали о громком взрыве местного банкомата. К настоящему времен никакой информации о потерпевших или погибших нет. Грабителям удалось скрыться до приезда на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Сам участок, где подорвали банкомат, уже находится в оцеплении.

В декабре в Волхове вор попытался взорвать банкомат на улице Лукьянова, но потерпел неудачу. Ему удалось повредить конструкцию, но в незначительной степени, деньгами злоумышленник так и не завладел. Оценив обстановку, он поспешил скрыться с места преступления.
Никита Готский
Новости по теме
При попытке ограбить банкомат в Назрани грабители подорвали свой автомобиль
При попытке ограбить банкомат в Назрани грабители подорвали свой автомобиль

В Назрани, по улице Муталиева, при попытке ограбления банкомата грабители подорвали свой собственный автомобиль. Об этом Лайфу сообщил источник в

В Павловском Посаде злоумышленник во время ограбления банкомата взорвал сам себя
В Павловском Посаде злоумышленник во время ограбления банкомата взорвал сам себя

В Павловском Посаде, который входит в состав Московской области, злоумышленник попытался ограбить банкомат с помощью самодельной бомбы. Из-за неосторожности

В Кемерово взорвался банкомат
В Кемерово взорвался банкомат

На данный момент сотрудники правоохранительных органов города Кемерово занимаются расследование дела, возбужденного по факту взрыва банкомата. Как нам удалось

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости