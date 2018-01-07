В Лондоне закрыли рынок после взрыва банкомата

Рынок Camden Market, благодаря которому население британской столицы имеет возможность совершать бюджетные покупки, закрыли сегодня утром. Свидетели рассказали о громком взрыве местного банкомата. К настоящему времен никакой информации о потерпевших или погибших нет. Грабителям удалось скрыться до приезда на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Сам участок, где подорвали банкомат, уже находится в оцеплении.
В декабре в Волхове вор попытался взорвать банкомат на улице Лукьянова, но потерпел неудачу. Ему удалось повредить конструкцию, но в незначительной степени, деньгами злоумышленник так и не завладел. Оценив обстановку, он поспешил скрыться с места преступления.