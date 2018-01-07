В Лондоне закрыли рынок после взрыва банкомата

На территории Лондона закрыли один из самых больших рынков после взрыва банкомата. По мнению полиции, была осуществлена попытка ограбить отделение.

Никита Готский

Рынок Camden Market, благодаря которому население британской столицы имеет возможность совершать бюджетные покупки, закрыли сегодня утром. Свидетели рассказали о громком взрыве местного банкомата. К настоящему времен никакой информации о потерпевших или погибших нет. Грабителям удалось скрыться до приезда на место инцидента сотрудников правоохранительных органов. Сам участок, где подорвали банкомат, уже находится в оцеплении.В декабре в Волхове вор попытался взорвать банкомат на улице Лукьянова, но потерпел неудачу. Ему удалось повредить конструкцию, но в незначительной степени, деньгами злоумышленник так и не завладел. Оценив обстановку, он поспешил скрыться с места преступления.