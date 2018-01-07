СМИ: В Йемене из-за неисправности разбился самолёт арабской коалиции

В Йемене разбился самолёт арабской коалиции, дело в технической неисправности - сообщают СМИ, ссылаясь на объединение. Согласно другим источникам, крушение устроили мятежники.

Яна Татьянина

Хуситы из движения "Ансар Аллах" утверждают, что сбили военный самолёт противников - аравийской коалиции. Крушение произошло в Саада - северной провинции Йемена, которую контролируют мятежники. Оба пилота живы.Йеменский конфликт длится с августа 2014. На одной стороне противостояния - правительство, поддерживающее главу государства Абд-Раббу Мансура Хади. Действия властей признаны мировым сообществом. На другой стороне - шиитское объединение "Ансар Аллах". Конфликт активизировался в марте 2015, когда в него вступила аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Она регулярно наносит удары по Саада, оплоту мятежников.