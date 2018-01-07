Полиция Аргентины ищет сатанистов, похитивших из гроба тело младенца

Полиция Аргентины ищет сатанистов, которые похитили из гроба тело 14-месячного младенца. Пропажу обнаружили родители.

Яна Татьянина

Сирос Аранда умер от пневмонии 10 декабря 2017 года. Альберто и Мара Аранда не смогли похоронить своего ребёнка - места на кладбище появятся только к лету. До тех пор тело временно содержали в маленькой запертой комнате, в одном из моргов Буэнос-Айреса. Накануне Рождества чета Аранда пришла возложить цветы на гроб сына, но не обнаружила тела.Похитителей ищут, проверяя окрестные фермы и деревни. По словам ответственной за поисковую операцию Аны Марии Каро, главные подозреваемые - члены местной секты, проводящей сатанинские ритуалы. Адвокат семьи Аранда отмечает, что улики указывают на сатанистов, база которых - в городе Отаменди, в 25 км от Мирамара.