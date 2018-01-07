Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | Полиция Аргентины ищет сатанистов, похитивших из гроба тело младенца

Полиция Аргентины ищет сатанистов, похитивших из гроба тело младенца

Вчера, 19:47
Полиция Аргентины ищет сатанистов, которые похитили из гроба тело 14-месячного младенца. Пропажу обнаружили родители.

Полиция Аргентины ищет сатанистов, похитивших из гроба тело младенца

 

Сирос Аранда умер от пневмонии 10 декабря 2017 года. Альберто и Мара Аранда не смогли похоронить своего ребёнка - места на кладбище появятся только к лету. До тех пор тело временно содержали в маленькой запертой комнате, в одном из моргов Буэнос-Айреса. Накануне Рождества чета Аранда пришла возложить цветы на гроб сына, но не обнаружила тела.

Похитителей ищут, проверяя окрестные фермы и деревни. По словам ответственной за поисковую операцию Аны Марии Каро, главные подозреваемые - члены местной секты, проводящей сатанинские ритуалы. Адвокат семьи Аранда отмечает, что улики указывают на сатанистов, база которых - в городе Отаменди, в 25 км от Мирамара.
Яна Татьянина
Новости по теме
Семья сатанистов в Перми назвала новорожденного ребенка Люцифером
Семья сатанистов в Перми назвала новорожденного ребенка Люцифером

Все мы много раз слышали странные имена у детей некоторых родителей, которые хотят, чтобы их ребенок был особенным. Но то, как назвали своего малыша семейная

На вокзале в Башкирии в мусорнике обнаружили тело младенца
На вокзале в Башкирии в мусорнике обнаружили тело младенца

1 июля на железнодорожном вокзале Ишимбая в Башкирии в мусорнике обнаружили тело мертвого младенца. Полиция выясняет причину смерти и ведет розыск матери

В Москве обнаружено изувеченное тело 6-месячного младенца
В Москве обнаружено изувеченное тело 6-месячного младенца

В одну из дежурных частей полиции города Москвы поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире, расположенной по улице Азовской было

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости