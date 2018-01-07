Пассажиры метро дружно сняли штаны в рамках флешмоба

Жители таких крупных населенных пунктов, как Мюнхен, Лос-Анджелес и многие других спустились в подземку, сняв предварительно штаны. Со всей внимательностью подготовились к мероприятию в американском Лос-Анджелесе. Там пассажиры дружной толпой попали в железнодорожный вагон, где на них смотрели удивленные люди. Поддержку смельчакам оказали жители Германии и иных государств где проходил необычный флешмоб. Следует напомнить, что к данной акции, которая проходит каждый год, подключаются тысячи человек со всего мира, которые пользуются услугами метрополитена.
Пассажиры метро дружно сняли штаны в рамках флешмобаВчера, 19:19
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