Папа Римский разрешил кормить грудью в Сикстинской капелле

Папа Римский разрешает кормить грудью в Сикстинской капелле.

Никита Готский

Данное заявление Папа сделал, занимаясь крещением младенцев. По словам Франциска I, если дети почувствуют себя жарко или им станет голодно, их можно покормить грудью, так как это тоже язык любви. В общей сложности обряд продолжался около двух часов, за этот период Папа крестил 16 мальчиков и 18 девочек, включая две пары близнецов.Многие женщины по-прежнему слышат отрицательные высказывания касательно общественного кормления грудью в определенных государствах планеты. Тем не менее, отношение к этому постепенно изменяется: люди уже чаще относится к этому моменту терпимо.Папа Франциск I известен современным подходом к римской церкви. Он нередко пересматривает старинные нормы и предлагает священникам переменить то или другое правило. К примеру, не так давно Папа предложил скорректировать текст молитвы "Отче наш".