ВКС РФ снова предотвратили атаку дронов на базу "Хмеймим" в Сирии

ВКС РФ предотвратили нападение беспилотных дронов на российскую базу "Хмеймим" в Сирии. Это уже второе нападение ИГИЛ* за последние несколько дней.





Никита Готский

Один из беспилотников удалось уничтожить, после этого атака захлебнулась. К настоящему моменту данных о вероятных пострадавших нет. Представители военной базы рассказали, что летающие дроны являли собой несложный механизм в виде ручки из дерева, к которой примотали при помощи скотча мотор и взрывные устройства. Все это регулировалось дистанционным способом. После нескольких выстрелов одно из устройств упало, а остальные скрылись. Спустя несколько минут всё затихло.В последний день декабря террористы нанесли ряд минометных выстрелов по российской базе "Хмеймим", были ликвидированы семь самолетов. Вскоре в Минобороны РФ опроверги эти сведения. По словам военным, базу атаковали боевики, двое солдат скончались.