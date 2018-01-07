Скончался знаменитый американский комик и актёр Джерри Ван Дайк

На ранчо в штате Арканзас оборвалась жизнь комика Джерри Ван Дайка, который своим авторским юмором и неподражаемой игрой в кино и сериалах воспитал несколько поколений американцев. О смерти юмориста сообщила его супруга. Женщина отметила, что еще с 2015 года здоровье Джерри существенно упало, после одной страшной аварии. И сегодня утром, Ван Дайк умер в окружении родных и близких.
Достоверная причина смерти – неизвестна. Однако предполагается, что главной причиной смерти стало слабое здоровье и преклонный возраст.