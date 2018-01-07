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| | В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»

В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»

Сегодня, 13:31
Новый сезон «Игры престолов» вернется на экраны только в 2019 году. Однако приблизиться к героям фантастической драмы можно на территории Финляндии, где на днях открылся тематический отель изо льда.

В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»

 

Ледовый отель в Финляндии Leland Hotel SnowVillage превратился в культовое место для поклонников «Игры престолов», где можно посидеть на ледяном троне и даже встретить Короля ночи. На стенах отеля из снега и льда высечены белые ходоки и основные герои популярного сериала. Над созданием подобного тематического отеля работали профессиональные ледовые скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии.

В Финляндии открылся тематический отель по фильму «Игра престолов»

 

Ночное пребывание на территории отеля стоит около 200 долларов США. Температура воздуха внутри отеля колеблется около 5 градусов мороза, поэтому всем желающим лучше запастись полным комплектом зимней одежды.
Светлана Славянская
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