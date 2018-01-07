Правительственная армия Сирии потеряла двух генералов За последние несколько дней сирийская армия потеряла двух генералов Сухопутных войск. Это произошло во время столкновения боевиков и военных в пригороде Дамаска.

Игорь Махно

Местная пресса информирует, что начальники подразделений получили смертельные ранения во время сражения за город Хараста. За последние восемь дней эта потеря уже пятая среди сирийских военных. Ранее в этой же местности погиб Али Диопа, который руководил танковым подразделением. Также героически погибли два генерала – Мохамед Дженад и Хабиб Махрез Юнис.До этого сообщалось, что боевики опять пытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии. Отметим, что на этой базе располагаются ВКС России. Атака была предотвращена, однако о пострадавших и уроне нет ни какой информации. Боевики заявили, что с помощью дронов уничтожили одну установку С-400.