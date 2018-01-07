В Папуа - Новой Гвинее остров стал необитаем из-за вулкана

Остров Кадовар в Новой Гвинее стал полностью необитаем из-за срочной жителей спровоцированной взрывом одноименного вулкана.

Валерия Голицына

Вулкан Кадовар не проявлял никакой активности чуть более 40 лет, однако спокойную жизнь жителей небольшого острова нарушила внезапная активность Кадовара. Первая активность произошла вечером пятницы, тогда вулкан выпустил в воздух первый смог из пепла и предзнаменовал грядущий взрыв. Вчера вечером потоки лавы покрыли больше половины острова.К этому моменту все жители были эвакуированы властями Новой Гвинеи и перевезены на континентальную часть страны. Власти не рекомендуют рыбацким и торговым судам приближаться к острову, поскольку активность вулкана растёт и он остаётся всё ещё непредсказуемым.