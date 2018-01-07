Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | В Папуа - Новой Гвинее остров стал необитаем из-за вулкана

В Папуа - Новой Гвинее остров стал необитаем из-за вулкана

Сегодня, 12:43
Остров Кадовар в Новой Гвинее стал полностью необитаем из-за срочной жителей спровоцированной взрывом одноименного вулкана.

В Папуа - Новой Гвинее остров стал необитаем из-за вулкана

 

Вулкан Кадовар не проявлял никакой активности чуть более 40 лет, однако спокойную жизнь жителей небольшого острова нарушила внезапная активность Кадовара. Первая активность произошла вечером пятницы, тогда вулкан выпустил в воздух первый смог из пепла и предзнаменовал грядущий взрыв. Вчера вечером потоки лавы покрыли больше половины острова.

К этому моменту все жители были эвакуированы властями Новой Гвинеи и перевезены на континентальную часть страны. Власти не рекомендуют рыбацким и торговым судам приближаться к острову, поскольку активность вулкана растёт и он остаётся всё ещё непредсказуемым.
Валерия Голицына
Новости по теме
На Бали началось извержение вулкана Агунг
На Бали началось извержение вулкана Агунг

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана Агунг. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Несколько тысяч жителей острова Ява эвакуированы из-за пробудившегося вулкана Келуд
Несколько тысяч жителей острова Ява эвакуированы из-за пробудившегося вулкана Келуд

Тысячи людей эвакуированы с густонаселенного острова Ява после начала извержения вулкана Келуд.

Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна

Вулкан Этна, который на сегодняшний день является самым высоким в Европе и одним из наиболее активных вулканов в мире, снова проявлял активность. Извержение

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости