В Папуа - Новой Гвинее остров стал необитаем из-за вулкана

Вулкан Кадовар не проявлял никакой активности чуть более 40 лет, однако спокойную жизнь жителей небольшого острова нарушила внезапная активность Кадовара. Первая активность произошла вечером пятницы, тогда вулкан выпустил в воздух первый смог из пепла и предзнаменовал грядущий взрыв. Вчера вечером потоки лавы покрыли больше половины острова.
К этому моменту все жители были эвакуированы властями Новой Гвинеи и перевезены на континентальную часть страны. Власти не рекомендуют рыбацким и торговым судам приближаться к острову, поскольку активность вулкана растёт и он остаётся всё ещё непредсказуемым.