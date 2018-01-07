Очередная атака на авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Месть боевиков или происки Вашингтона?

6 января, перед Рождеством, боевики "Исламского государства" в очередной раз совершили атаку на базу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии. Эксперты считают, что нападению ИГИЛ причастен Вашингтон.

Игорь Махно

На территории российской базы заметили кустарно собранные дроны, состоявшие из деревянной рамки, двигателя, примотанного к ней скотчем, и нескольких подствольных снарядов. Эксперты, осмотрев обломки аппарата, заявили, что они не очень опасны. Такие БПЛА легко сбить из автомата или охотничьего ружья, хотя в большом количестве они и могут нанести вред военным из России.По словам специалистов, база "Хмеймим" в Сирии является лакомым кусочком для "Исламского государства". На момент нападения там находились пушки для дистанционного поражения цели, множество военных дронов, артиллерийские системы и ЗРК "Панцирь-С1".Многие отечественные аналитики считают, что к атаке ИГИЛ в очередной раз причастен Вашингтон. Ранее американские власти неоднократно отказывались проводить операции по ликвидации боевиков, ссылаясь на довольно странные причины. Очень удивительная гуманность, особенно учитывая тот факт, что исламисты даже не собираются сдаваться. В ситуациях, когда выхода уже нет, террористы неким чудесным образом они временно исчезают из поля зрения, а затем снова появляются неподалеку от территорий, подконтрольных американцам. При этом преступники успевают перегруппироваться, вылечить раненных, запастись провизией и патронами, а также продумать тактику наступления.Одновременно с этим бойцов из США замечали в непосредственной близости от мест дислокации террористов или даже рядом с ними, а американское оружие находили на трупах исламистов. Неоспоримым доказательством сотрудничества Вашингтона с "Исламским государством" становится и тот факт, что бывший президент США Барак Обама с маниакальной целеустремленностью пытался свергнуть режим Асада в Сирии. Теперь же всё выглядит не менее интересно - террористы напали на базу "Хмеймим", где находятся ВКС России. Если учитывать то, в каком состоянии находятся российско-американские отношения, то поддержка ИГИЛ со стороны Белого дома выглядит неоспоримо.