Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | В церкви Сирии возвращаются христианские иконы

В церкви Сирии возвращаются христианские иконы

Сегодня, 12:03
В сирийские христианские храмы возвращают иконы, похищенные террористами. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В церкви Сирии возвращаются христианские иконы

 

Как стало известно, три старинных реликвии уже возвратились на свое прежнее место. В настоящее время они находятся в Маалюле: населенном пункте, располагающемся в пяти десятках километрах от Дамаска. Другие две ранее украденные иконы в данный момент сберегаются в самом Дамаске и вскоре будут перевезены в иную церковь. Религиозные реликвии удалось перехватить на рубежах Ливана и Сирии. Известно, что представители радикальных исламистских организаций собирались реализовать их на черном рынке.

Маалюль на сегодня считается одним из городов, где все еще разговаривают на языке Иисуса Христа арамейском. Здесь находятся такие храмы, как монастырь святого Сергия, церковь святого Ильи, монастырь святого Фёклы, в них уже проходят службы.
Никита Готский
Новости по теме
При ремонте дома нашли украденные 120 лет назад иконы в Краснодарском крае
При ремонте дома нашли украденные 120 лет назад иконы в Краснодарском крае

Похищенные 120 лет назад иконы нашли в детской школе искусств в Краснодарском крае. Об этом рассказали российские правоохранители.

Мужчина пытался ввезти в Россию 454 иконы из Греции
Мужчина пытался ввезти в Россию 454 иконы из Греции

В московском аэропорту Шереметьево был задержан мужчина, который пытался в чемоданах ввезти в Россию 454 иконы из Греции. Реликвии изъяты и отправлены на

В церкви Нижегородской области вандалы похитили иконы
В церкви Нижегородской области вандалы похитили иконы

В Нижегородской области случилась дерзкая кража, которая нанесла огромные убытки православной церкви. В ночь на 29 сентября не известные без тени сомнения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости