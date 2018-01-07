В церкви Сирии возвращаются христианские иконы

В сирийские христианские храмы возвращают иконы, похищенные террористами. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Никита Готский

Как стало известно, три старинных реликвии уже возвратились на свое прежнее место. В настоящее время они находятся в Маалюле: населенном пункте, располагающемся в пяти десятках километрах от Дамаска. Другие две ранее украденные иконы в данный момент сберегаются в самом Дамаске и вскоре будут перевезены в иную церковь. Религиозные реликвии удалось перехватить на рубежах Ливана и Сирии. Известно, что представители радикальных исламистских организаций собирались реализовать их на черном рынке.Маалюль на сегодня считается одним из городов, где все еще разговаривают на языке Иисуса Христа арамейском. Здесь находятся такие храмы, как монастырь святого Сергия, церковь святого Ильи, монастырь святого Фёклы, в них уже проходят службы.