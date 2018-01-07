Названо вооружение, находящееся на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" во время атаки

По данным иноСМИ, двое военнослужащих было убито на базе Хмеймим. Военные корреспонденты выяснили, какие системы противовоздушной защиты присутствуют в аэропорту на данный момент.

Согласно информации военных корреспондентов, боевики использовали миномёты, чтобы напасть неожиданно и обойти систему ПРО России. На сегодняшний день в Хмеймим расположено более 50 артиллерийских систем – зенитно-ракетный комплекс панцирь-С1, пушки 30 2 А38М для перехвата цели модального ряда на большой дистанции и ряд беспилотников (БЛА).

Вещий Олег

Каждое из таких орудий способно вести оборону Хмеймим на дистанции до 20 километров, совершая более 700 выстрелов в минуту. Израильские СМИ уточняют, что система Центурион на территории аэропорта сменила своё положение ещё в конце декабря. Данная информация, как стало известно журналистам VladTime, могла быть передана боевикам в Сирии. Итальянская система Дикобраз и установки с технологией с-RAM также внезапно сменили траекторию движения, передаёт NYT.