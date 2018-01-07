Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Названо вооружение, находящееся на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" во время атаки

Названо вооружение, находящееся на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" во время атаки

Сегодня, 10:26
По данным иноСМИ, двое военнослужащих было убито на базе Хмеймим. Военные корреспонденты выяснили, какие системы противовоздушной защиты присутствуют в аэропорту на данный момент.

Названо вооружение, находящееся на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" во время атаки

 

Согласно информации военных корреспондентов, боевики использовали миномёты, чтобы напасть неожиданно и обойти систему ПРО России. На сегодняшний день в Хмеймим расположено более 50 артиллерийских систем – зенитно-ракетный комплекс панцирь-С1, пушки 30 2 А38М для перехвата цели модального ряда на большой дистанции и ряд беспилотников (БЛА).

Названо вооружение, находящееся на авиабазе ВКС РФ "Хмеймим" во время атаки

 

Каждое из таких орудий способно вести оборону Хмеймим на дистанции до 20 километров, совершая более 700 выстрелов в минуту. Израильские СМИ уточняют, что система Центурион на территории аэропорта сменила своё положение ещё в конце декабря. Данная информация, как стало известно журналистам VladTime, могла быть передана боевикам в Сирии. Итальянская система Дикобраз и установки с технологией с-RAM также внезапно сменили траекторию движения, передаёт NYT.
Вещий Олег
Новости по теме
Сирия перебросила самолеты ближе к российской базе Хмеймим
Сирия перебросила самолеты ближе к российской базе Хмеймим

Сирия перебросила большую часть своих военных самолетов в район Международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада, ближе к российской базе Хмеймим. Об этом в

Гумпомощь от Доктора Лизы доставили на авиабазу Хмеймим в Сирии
Гумпомощь от Доктора Лизы доставили на авиабазу Хмеймим в Сирии

Гуманитарную помощь, которую передавала Доктор Лиза Сирии, доставлена в страну и находится на авиабазе Хмеймим. Об это сообщил МО РФ Сергей Шойгу.

На авиабазу
На авиабазу "Хмеймим" в Сирии перебросят ЗРК С-400

На сирийскую авиабазу Хмеймим, где дислоцируются военные России, перебросят зенитно-ракетные комплексы С-400. Такое заявление сделал Сергей Шойгу, глава

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости