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| | Посол России в США заявил о нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"

Посол России в США заявил о нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"

Вчера, 23:01
Ситуация с рейсами "Аэрофлота", задержанными в США, вскоре нормализуется. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Посол России в США заявил о нормализации ситуации с рейсами "Аэрофлота"

 

По его словам, ситуация с задержкой самолетов в Нью-Йорке, прежде направленными в Вашингтон по причине плохой погоды, будет улучшена. В настоящее время происходит регистрация пассажиров, ведется подготовка самолета к вылету. Первая отправка воздушной машины "Аэрофлота" запланирована на 14:30 по местному времени, а вторая на 15:30.

Антонов сообщает, что погода ныне заметно улучшилась. Посол выражает надежду на то, что сотрудники американских аэропортов профессионально и эффективно выполнят свои рабочие обязанности. Антонов уверяет, что посольство в постоянном контакте находится в местным Госдепартаментом по этому вопросу, а представители консульского подразделения посольства помогают российским гражданам в аэропорту.

Ранее стало известно, что 5 января ряд бортов не смогли вылететь из авиагавани Нью-Йорка в Москву из-за плохой погоды. Два самолета вынуждены были переправить в запасной аэродром Вашингтона. В Шереметьево они отправятся сегодня, 6 января.
Никита Готский
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