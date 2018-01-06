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| | В Канаде сорвали джекпот в лотерее в размере 35 млн долларов

В Канаде сорвали джекпот в лотерее в размере 35 млн долларов

Вчера, 22:21
В Канаде местный житель смог сорвать джекпот в сумме 35 миллионов долларов. Деньги разыгрывались в рамках лотереи Lotto Max.

В Канаде сорвали джекпот в лотерее в размере 35 млн долларов

 

Счастливчиком оказался житель провинции Онтарио. Пока нет данных, в каком именно городе был реализован выигрышный тикет. По нормам канадских лотерей, чтобы получить деньги, игрок обязуется показать организаторам свой билет, благодаря которому он стал победителем, а инициалы этого человека должны быть достоянием общества.


Два года назад в Канаде сорвали крупнейший джекпот, он составил 64 миллионов местных долларов, его разыграли в лотерее "6 из 49". В 2015-2017 годах в этом же государстве удавалось выигрывать такие же огромные суммы. Средняя сумма выигрышного чека составила 46 миллионов долларов.
Никита Готский
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