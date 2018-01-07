СМИ: регулятор ведёт расследование против фирмы зятя Трампа

Прокуратура Бруклина и Комиссия США по ценным бумагам и биржам проверяют, насколько законны действия компании Джареда Кушнера, старшего советника и зятя президента. Предполагается, что Kushner Companies могла воспользоваться программой зарубежных инвестиций, чтобы иностранные олигархи получили визы EB-5. Прокуратуру волнуют 3 факта - в 2017 фирма возвела 2 высотки в Нью-Джерси, к финансированию стройки привлекались сотни китайцев, а тем, кто вложит более $500 тысяч, пообещали визы.
Представительство Kushner Companies отмечает, что компания не нарушала норм. Оно предоставляет информацию по запросам.