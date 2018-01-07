Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | СМИ: регулятор ведёт расследование против фирмы зятя Трампа

СМИ: регулятор ведёт расследование против фирмы зятя Трампа

Сегодня, 05:40
Американские СМИ узнали, что местный регулятор ведёт расследование против риэлтерской фирмы Kushner Companies, принадлежащей зятю действующего президента Дональда Трампа. Компанию Джареда Кушнера подозревают в нарушении программы, предусматривающей обмен иностранных инвестиций на визы США.

СМИ: регулятор ведёт расследование против фирмы зятя Трампа

 

Прокуратура Бруклина и Комиссия США по ценным бумагам и биржам проверяют, насколько законны действия компании Джареда Кушнера, старшего советника и зятя президента. Предполагается, что Kushner Companies могла воспользоваться программой зарубежных инвестиций, чтобы иностранные олигархи получили визы EB-5. Прокуратуру волнуют 3 факта - в 2017 фирма возвела 2 высотки в Нью-Джерси, к финансированию стройки привлекались сотни китайцев, а тем, кто вложит более $500 тысяч, пообещали визы.

Представительство Kushner Companies отмечает, что компания не нарушала норм. Оно предоставляет информацию по запросам.
Яна Татьянина
Новости по теме
CNN обвиняет зятя Трампа в том, что он использует семейное положения для ведения бизнеса
CNN обвиняет зятя Трампа в том, что он использует семейное положения для ведения бизнеса

Американский телеканал CNN высказал обвинения зятю Дональда Трампа в том, что тот пользуется служебным положением ради укрепления собственного семейного

Трамп считает, что в России имеют право посмеяться над США
Трамп считает, что в России имеют право посмеяться над США

В собственном микроблоге в «Твиттер» Дональд Трамп опубликовал запись, в которой сказано, что правительство России имеет право посмеяться над действиями

Зять Трампа может лишиться доступа к секретным материалам
Зять Трампа может лишиться доступа к секретным материалам

Представители Демократической партии требуют временного отстранения зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к доступу к секретной информации. Причиной таких

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости