СМИ: регулятор ведёт расследование против фирмы зятя Трампа

Американские СМИ узнали, что местный регулятор ведёт расследование против риэлтерской фирмы Kushner Companies, принадлежащей зятю действующего президента Дональда Трампа. Компанию Джареда Кушнера подозревают в нарушении программы, предусматривающей обмен иностранных инвестиций на визы США.

Яна Татьянина

Прокуратура Бруклина и Комиссия США по ценным бумагам и биржам проверяют, насколько законны действия компании Джареда Кушнера, старшего советника и зятя президента. Предполагается, что Kushner Companies могла воспользоваться программой зарубежных инвестиций, чтобы иностранные олигархи получили визы EB-5. Прокуратуру волнуют 3 факта - в 2017 фирма возвела 2 высотки в Нью-Джерси, к финансированию стройки привлекались сотни китайцев, а тем, кто вложит более $500 тысяч, пообещали визы.Представительство Kushner Companies отмечает, что компания не нарушала норм. Оно предоставляет информацию по запросам.