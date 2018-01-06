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| | У берегов Ливии утонула лодка с мигрантами-нелегалами

У берегов Ливии утонула лодка с мигрантами-нелегалами

Вчера, 19:49
6 января в Средиземном море у берегов Ливии разбилась лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты. 20 человек погибли. Некоторые арабские масс-медиа сообщают, что погибли более 25 человек. Информации о точном месте крушения пока нет.

У берегов Ливии утонула лодка с мигрантами-нелегалами

 

Сообщается, что на данный момент Ливия выполняет функцию перевалочной базы для беженцев, которые пытаются мигрировать в Европу из Африки и стран ближневосточного региона. Ливия практически обезглавлена – сейчас там отсутствует центральное руководство. Это облегчает мигрантам задачу по пересечению ливийской территории.

В то же время страны ЕС намерены сделать законы о мигрантах более жесткими. Большинство государств Евросоюза открыто заявили о своем нежелании принимать беженцев. Такую позицию занимает Венгрия и лоббирует ужесточение закона в Европарламенте. Этой же точки зрения придерживается и Польша. Стоит отметить, что мигранты едут в указанные страны в последнюю очередь. Предпочтение они отдают более благополучным с экономической точки зрения Германии и Великобритании.
Дарья Светозарова
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